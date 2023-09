EUA: réu em caso de interferência eleitoral na Geórgia se declara culpado

Um dos réus acusados nos Estados Unidos de tentar anular o resultado das eleições de 2020 na Geórgia declarou-se culpado nesta sexta-feira, após um acordo com a promotoria.

Scott Hall, 59, foi acusado em agosto, juntamente com o ex-presidente Donald Trump e outras 17 pessoas, por um grande júri do condado de Fulton. Até agora, as 19 pessoas citadas na acusação, em virtude de uma lei sobre o crime organizado, declaravam-se inocentes.

Hall declarou-se culpado de cinco acusações de conspiração para interferir nos trabalhos eleitorais, em audiência com o juiz do condado de Fulton, Scott McAfee. Inicialmente, ele era alvo de sete acusações.