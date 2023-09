EUA garante que paralisação orçamentária não afetará controle migratório

Os Estados Unidos vão continuar expulsando os migrantes que não cumprirem com as condições para entrar e ficar no país, mesmo com a possibilidade de uma paralisação parcial dos serviços federais neste fim de semana, advertiu nesta sexta-feira (29) um funcionário americano que pediu anonimato.

As leis migratórias "não mudaram, endurecemos as consequências para as pessoas que entram de maneira ilegal e estamos repatriando um número recorde de pessoas, desde 12 de maio, para seus países e ao México", afirmou a fonte durante uma entrevista telefônica.

"Isso vai continuar acontecendo, independentemente do que acontecer no Congresso", que tem até a meia-noite de sábado para entrar em acordo sobre uma lei que prolongue o orçamento federal e evite uma paralisação dos serviços.