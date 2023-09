Eliminado da Copa da Liga, City tenta se manter 100% no Inglês

O time foi derrotado 1 a 0 pelo Newcastle, na última quarta-feira, em jogo em que o técnico Josep Guardiola poupou vários titulares por conta do apertado calendário do atual campeão da Inglaterra e da Europa.

No entanto, o City chega para o confronto com o orgulho ferido. Não por seus resultados na Premier League, mas pela eliminação na Copa da Liga Inglesa.

O Wolverhampton, 16º colocado e que venceu apenas um dos seus seis jogos até aqui, parece um adversário propício para os 'Citizens' mostrarem que a queda na Copa da Liga foi um simples acidente.

Na cola do City está o Liverpool, segundo colocado com dois pontos a menos, que no sábado visita o Tottenham (4º), no principal jogo deste fim de semana na Inglaterra.

Para se manterem na briga pela liderança, os 'Reds' contam com seu poderoso ataque, que nos últimos cinco jogos na Premier League marcou 14 gols.

Mas o Tottenham não será um adversário fácil, já que também está invicto na temporada.

Além disso, os 'Spurs' estão mais descansados, pois já estão eliminados da Copa da Liga e não participam das competições europeias.

O Brighton, terceiro colocado, tem um jogo difícil contra o Aston Villa (6º) fora de casa, enquanto o Arsenal (5º) visita o Bournemouth (17º).