Cúpula econômica entre EUA e México em meio à crise migratória

Os dois vizinhos enfrentam desafios, como a concorrência da China e a invasão russa da Ucrânia, em seu objetivo de "fazer da América do Norte a região econômica mais dinâmica, competitiva e próspera do mundo", acrescentou.

Mas entre os desafios há oportunidades, como energia limpa e a Inteligência Artificial, disse ele.

Essas boas intenções esbarram em obstáculos, como a decisão do México de restringir as importações de milho transgênico.

Na quinta-feira, em uma reunião entre a secretária de Economia mexicana, Alicia Buenrostro, e a representante comercial dos EUA, Katherine Tai, outro tema delicado foi abordado: "Os recentes aumentos nas exportações mexicanas de determinados produtos de aço e alumínio para os Estados Unidos" e "a falta de transparência em relação às importações" destes produtos do México a partir de terceiros países, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Washington destacou também a sua "crescente preocupação" com a falta de concorrência no setor das telecomunicações no México e outra das questões que mais envenena a relação comercial: a política energética do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Tai instou seu vizinho a fazer "progressos significativos" nas consultas em andamento no âmbito do tratado de livre comércio da América do Norte (T-MEC) sobre medidas energéticas, disse o comunicado.