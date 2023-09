Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A Campanha foi fundada por Evelyn H. Lauder em 1992 com o lançamento do icônico laço cor-de-rosa. Em uma época em que não se falava abertamente sobre o câncer de mama, Evelyn e a ELC viram uma oportunidade de conscientizar sobre a doença e abordar os estigmas da saúde da mulher - inspirando um movimento global em torno da missão de A Campanha de ajudar a criar um mundo livre do câncer de mama para todos.

Como o maior programa corporativo de impacto social da ELC, A Campanha continua a inspirar ações com propósitos e é uma pedra angular dos investimentos sociais da empresa no avanço, na saúde e na educação das mulheres. Com A Campanha, a ELC também tem apoiado de longa data as mulheres na ciência, na investigação e na medicina - financiando numerosos subsídios e programas em todo o mundo e acelerando oportunidades para as mulheres em STEM.

Há mais de 30 anos, a Campanha de Combate ao Câncer de Mama da The Estée Lauder Companies (A Campanha) tem se dedicado a promover a possibilidade de um mundo livre de câncer de mama para todos. Neste mês de outubro, as Empresas Estée Lauder (ELC) homenageiam o Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama lançando A Campanha em apoio à comunidade global de combate ao câncer de mama.

-- Abordar as disparidades que existem em todo o cenário do câncer de mama

Em homenagem ao 30º aniversário de A Campanha em 2022, ELCCF assumiu o compromisso de doar 15 milhões de dólares ao longo de cinco anos à BCRF para financiar pesquisas inovadoras que promoverão a meta de reduzir as disparidades do câncer de mama e melhorar os resultados. Esse estudo abrangente da interseção dos determinantes sociais da saúde, das comorbidades e da biologia do câncer de mama em mulheres negras tem o potencial de impactar significativamente as disparidades do câncer de mama no mundo inteiro. Um comitê diretor diversificado, como também subcomitês, compostos por especialistas da BCRF em disparidades de instituições acadêmicas e médicas aclamadas de todo o país, estabeleceram metas iniciais críticas para identificar as raízes da equidade na saúde e das disparidades nos resultados do câncer da mama. As informações de milhares de pacientes construirão esse projeto vital de geração de dados e são o primeiro passo nesta iniciativa plurianual.

Juntas, a Campanha de Combate ao Câncer de Mama da The Estée Lauder Companies e a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF) já financiaram mais de US$ 118 milhões em pesquisa médica, educação e serviços médicos que salvam vidas em todo o mundo, com mais de US$ 93 milhões financiando pesquisa médica por meio da Fundação de Pesquisa do Câncer de Mama (BCRF). A BCRF, também fundada por Evelyn Lauder em 1993, é a principal parceira sem fins lucrativos de A Campanha, dedicada a avançar a pesquisa mais promissora do mundo para erradicar o câncer de mama.

-- Envolver das marcas da ELC: AERIN Beauty, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Bumble and bumble, Clinique, Darphin, Dr.Jart+, Editions de Parfums Frédéric Malle, Estée Lauder, Jo Malone London, KILIAN PARIS, La Mer, Lab Series, Origins, Smashbox, TOM FORD BEAUTY e Too Faced - cada uma doando para a BCRF e/ou organizações locais centradas no combate ao câncer no mundo inteiro por meio de vendas de produtos ou doações fixas (a participação das marcas varia de acordo com o mercado).

-- Iluminar edifícios, monumentos e marcos históricos no mundo inteiro com a cor rosa para aumentar a conscientização, incluindo o Empire State Building, na cidade de Nova York; a Torre Eiffel, Paris; Burj Al Arab, Emirados Árabes Unidos, entre outros

"A ELC tem um compromisso inabalável com o impacto social, com A Campanha contra o Câncer de Mama na vanguarda desses esforços. Estou incrivelmente orgulhoso do progresso que fizemos desde que minha mãe, Evelyn Lauder, iniciou A Campanha há mais de 30 anos", disse William P. Lauder, presidente executivo da The Estée Lauder Companies Inc. "Nossos funcionários, consumidores e parceiros apaixonados se uniram para aumentar as possibilidades para as pessoas afetadas por essa doença. Juntos, continuaremos impulsionando o progresso, até realizarmos a visão da minha mãe de um mundo sem câncer de mama para todos."

O apelo para acabar com o câncer de mama é mais urgente do que nunca, já que o câncer de mama é o câncer mais diagnosticado no mundo. Enquanto o câncer de mama for uma doença potencialmente fatal, o compromisso da ELC permanece inabalável.

Para saber mais, acesse: ELCompanies.com/BreastCancerCampaign e @esteelaudercompanies no Instagram.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais na fabricação, comercialização e venda de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, além de ser uma administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios com nomes de marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD. .

