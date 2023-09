Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA e vários dos seus embaixadores de classe mundial compartilharam alguns dos momentos mais memoráveis da história do esporte dos últimos 75 anos para comemorar o aniversário da empresa como a marca esportiva mais rápida do mundo. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230929715556/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sports company PUMA and several of its world-class ambassadors shared some of their most memorable moments of sports history of the past 75 years to celebrate the company's anniversary as the fastest sports brand in the world. (Photo: Business Wire)

"Ao longo desses 75 anos, uma coisa não mudou na PUMA: o propósito", disse o CEO da empresa, Arne Freundt. "Estamos aqui para escrever a história do esporte e da cultura." O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, subiu ao palco com outras lendas da PUMA na sede da empresa em Herzogenaurach (Alemanha) para falar sobre os destaques de suas carreiras e como trabalharam em conjunto com a marca para escrever a história do esporte: Boris Becker (seis vezes vencedor do Grand Slam), Lothar Matthäus (jogador de futebol do ano da FIFA em 1991) e Ralph Sampson (indicado ao Hall da Fama da NBA), bem como as estrelas campeãs mundiais de atletismo Linford Christie, Heike Drechsler, Armand "Mondo" Duplantis, Colin Jackson, Merlene Ottey e Yaroslava Mahuchikh. "O sucesso veio do que aconteceu nos bastidores, dos treinos, da dedicação e do sacrifício realizado. Foi aí que coloquei todo o trabalho", afirmou Usain Bolt. "Mas quando competia, eu me divertia. Estava lá para me apresentar, não apenas para correr. E acho que mudei a percepção das pessoas ao mostrar que você simplesmente pode relaxar e aproveitar o que faz." Boris Becker, que conquistou seu primeiro título em Wimbledon aos 17 anos, refletiu sobre como foi ter tanto sucesso tão jovem. "A beleza da juventude é que você é jovem demais para saber que não deveria vencer. Mas você sente que as pessoas olham para você de maneira diferente. De manhã você vai ao vestiário e os caras ficam te encarando, como se você fosse um marciano, por conta da sua juventude. Isso realmente mudou minha vida de uma forma drástica", explicou Becker. Merlene Ottey também começou a carreira muito jovem, mas competiu em nível internacional até os 50 anos. Segundo ela, foi o amor pelo esporte que a fez continuar.

"Eu adorava o que fazia. Quando você tem essa paixão, está mentalmente pronta para qualquer desafio. Você está pronta para tudo. E não sou de aceitar uma derrota. Eu sempre queria reagir na oportunidade seguinte", ressaltou. O fundador da PUMA, Rudolf Dassler, teve a visão de criar produtos que proporcionassem aos seus atletas a agilidade e o desempenho de um grande felino. Das travas que ajudaram os atletas de atletismo da PUMA a ganhar títulos e estabelecer recordes, às raquetes de tênis que Boris Becker, aos 17 anos, usou para conquistar Wimbledon, ou às chuteiras com as quais jogadores lendários como Lothar Matthäus jogaram - a PUMA mantém essa visão há 75 anos. "Os calçados normais não eram bons para praticar o salto em distância porque eram muito instáveis. Trabalhei ao lado da PUMA, dei algumas opiniões e eles criaram um calçado excelente. Isso me ajudou muito", disse Heike Drechsler, que conquistou o ouro olímpico no salto em distância em 1992 e 2000.

Ao longo da sua história, a PUMA estabeleceu uma cultura de pioneirismo para ajudar os atletas a terem um desempenho ao mais alto nível com designs inovadores, como a primeira chuteira de futebol com travas aparafusadas em 1952, os célebres pinos de escova de 1968, o pioneiro RS-Computer Shoe em 1986 , o primeiro calçado esportivo sem cadarços DISC em 1991 ou, mais recentemente, a tecnologia de espuma de última geração NITRO da PUMA para tênis de corrida. OUTROS DESTAQUES DO EVENTO Uma mentalidade vencedora: