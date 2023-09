China impede executivo da consultoria americana Kroll de deixar o país

Chan viajou à China em julho e posteriormente informou para a empresa que não conseguia partir. Com passaporte de Hong Kong, Chan pode se movimentar livremente pela China continental e ainda trabalha, disseram as fontes.

Um graduado executivo da consultoria de risco Kroll, Michael Chan foi impedido por autoridades da China de deixar o país, no mais recente exemplo de restrições de autoridades locais sobre empregados de companhias estrangeiras. Chan é diretor-gerente da empresa e está sediado em Hong Kong.

O próprio executivo não quis comentar o assunto e o Ministério da Segurança Pública e a Administração Nacional de Imigração ainda não haviam respondido aos questionamentos enviados na sexta-feira, que marcava o início de um feriado prolongado no país.

A Kroll é uma das muitas empresas estrangeiras que fornecem investigação corporativa e serviços de consultoria a clientes na China. Essas companhias têm enfrentado maior escrutínio neste ano, com incertezas sobre os riscos para as empresas estrangeiras fazerem negócios na China.

Táticas do tipo contribuíram para o alerta do Departamento do Estado para que se reconsiderem viagens à China, diante de uso arbitrário de leis locais.

O governo chinês rejeita a caracterização como politicamente enviesada. Fonte: Dow Jones Newswires.