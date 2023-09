Chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, se aposenta

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, se aposentou de suas funções nesta sexta-feira (29), após um mandato tumultuado em que enfrentou diversas crises no país e no exterior.

O general CQ Brown irá substituí-lo, tornando-se o segundo oficial negro depois de Colin Powell, a servir como chefe do Estado-Maior Conjunto, em um momento em que o Pentágono é chefiado por Lloyd Austin, o primeiro secretário da Defesa negro do país.

Como chefe, "foi uma crise atrás da outra", disse Milley à AFP no mês passado. Ele ocupava essa função desde outubro de 2019.