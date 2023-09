'Caso Negreira' estremece relações entre Sevilla e Barcelona

Os dirigentes do Sevilla se recusaram a se sentar na tribuna de honra nesta sexta-feira (29) no jogo do Campeonato Espanhol contra o Barcelona por sua "repulsa" ao denominado 'caso Negreira', o que fez o Barça "romper todas as relações" com o clube da Andaluzia.

Pouco antes da partida, pela 8ª rodada de LaLiga, o Sevilla emitiu uma nota expressando sua "total indignação e repulsa pelas práticas realizadas pelos ex-dirigentes do Barcelona".

A justiça espanhola investiga supostos pagamentos do clube catalão a empresas de José María Enríquez Negreira, que foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha durante 25 anos, após uma denúncia do Ministério Público de Barcelona pelo suposto crime de corrupção entre particulares.