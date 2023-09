Casa Branca insta Sérvia a 'retirar' tropas da fronteira com Kosovo; Otan envia militares

"Vemos um grande destacamento militar sérvio ao longo da fronteira com o Kosovo", incluindo a instalação "sem precedentes" de artilharia, tanques e unidades de infantaria, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os Estados Unidos instaram a Sérvia a "retirar as tropas da fronteira" do Kosovo, declarou um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (29), enquanto a Otan diz estar pronta para reforçar o contingente de sua Força de Manutenção da Paz no Kosovo (KFOR).

O assessor de segurança nacional americano, Jake Sullivan, conversou com o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti.

Um policial albanês-kosovar foi morto no domingo em uma emboscada no norte do Kosovo, onde os sérvios são maioria em várias cidades. Houve um tiroteio entre as forças especiais da polícia kosovar e um comando sérvio fortemente armado, em uma das escaladas mais graves produzidas no Kosovo nos últimos anos.

A Sérvia se nega a reconhecer a independência que sua antiga província do sul, de maioria albanesa, proclamou em 2008, uma década depois de uma guerra mortal entre as guerrilhas independentistas kosovares e as forças sérvias.