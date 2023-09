Biden indica veto a projeto de republicanos da Câmara sobre despesa e segurança

os desafios na fronteira, diz o documento da Casa Branca, destacando ainda que a proposta cortaria a maior parte do acesso à proteção humanitária de forma inconsistente com os valores do país e de suas obrigações internacionais.

No comunicado, a administração Biden exorta os republicanos da Câmara a seguirem o exemplo do Senado e a se envolverem em discussões bipartidárias e medidas que permitam financiar o governo federal americano de forma responsável e de uma maneira consistente com o acordo bipartidário no início deste ano.

Ontem, a Câmara aprovou três legislações de apropriação orçamentária, mas ainda deve votar uma resolução temporária que estenderia o prazo em um mês. Sob controle dos democratas, o Senado trabalha em uma outra solução, que incluiria a manutenção de recursos em apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia.