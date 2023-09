Biden autoriza novas explorações de petróleo no Golfo do México

O governo de Joe Biden anunciou, nesta sexta-feira (29), que entregará em breve as permissões de exploração de petróleo e gás no Golfo do México, para o desgosto dos grupos ambientalistas.

O presidente democrata quebra mais uma vez a sua promessa de campanha de não autorizar novas perfurações de combustíveis fósseis em territórios federais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão anunciada nesta sexta-feira também foi criticada pela indústria dos hidrocarbonetos, uma vez que inclui um número de autorizações inferior ao previsto pelo governo de Donald Trump.