Alemanha sob pressão diante de novo fluxo de refugiados

O local é uma das primeiras barreiras diante de uma nova onda de refugiados que levou o governo do chanceler Olaf Scholz a adotar medidas para limitar as entradas no país, que é cenário de um intenso debate sobre o tema e registra o avanço nas pesquisas da extrema-direita contrária à imigração.

Na fronteira da Alemanha com a Polônia, o centro de recepção de migrantes de Eisenhüttenstadt está saturado: "A cada dia chegam quase 100 pessoas. E o número deve aumentar para 120", prevê o diretor do local.

Olaf Jansen, 63 anos, diretor do centro desde 2018, afirma que a situação é comparável à registrada no verão (hemisfério norte) de 2015, quando a então chefe de Governo Angela Merkel abriu as fronteiras da Alemanha para mais de um milhão de refugiados, a maioria sírios.

"Se somarmos os demandantes de asilo aos ucranianos (isentos de apresentar o pedido na Alemanha), chegamos a uma situação similar", declarou à AFP.

No início da semana, o ministro do Interior de Brandeburgo, região em que fica Eisenhüttenstadt, citou uma "explosão do número de entradas ilegais pela fronteira Alemanha-Polônia".

O número nunca foi tão elevado, "nem durante o período 2015-2016", disse Michael Stübgen.

Duas grandes rotas migratórias seguem atualmente até a Polônia e depois avançam para a Alemanha.