Wall Street fecha em alta com recuo do dólar, taxas e petróleo

A Bolsa de Valores de Nova York encerrou em alta nesta quinta-feira (28), obtendo algum alívio depois de um recuo combinado nas taxas dos títulos do Tesouro, nos preços do petróleo e no dólar.

Embora o aumento tenha sido modesto, o Dow Jones subiu 0,35%, o índice tecnológico Nasdaq aumentou 0,83%, e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,59%.

Durante toda a semana, os investidores estiveram atentos às taxas dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, "que atingiram máximas sucessivas, e hoje (quinta-feira) os três principais fatores adversos ao mercado recentemente, ou seja, as taxas, os preços do petróleo e o dólar, todos recuaram", resumiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.