Uma das árvores mais famosas do Reino Unido foi derrubada deliberadamente

Uma das árvores mais fotografadas do Reino Unido, localizada perto da Muralha de Adriano, no nordeste da Inglaterra, foi "derrubada deliberadamente", denunciou nesta quinta-feira (28) o gestor do parque nacional onde foi plantada.

"A Autoridade do Parque Nacional de Northumberland pode confirmar que, infelizmente, a famosa árvore Sycamore Gap caiu durante a noite", afirmou em comunicado.

"Temos razões para acreditar que ela foi derrubada deliberadamente", acrescentou.