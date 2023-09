UE promete acordo sobre reforma do pacto migratório 'nos próximos dias'

Confrontada com a frustração generalizada devido às negociações paralisadas, a Espanha (que detém a presidência semestral do Conselho da UE) fez uma proposta de compromisso que pareceu abrir as portas para um entendimento com o apoio da Alemanha.

A UE discute há três anos uma reforma do pacto sobre política migratória, com o objetivo de um entendimento para que os países do bloco compartilhem a responsabilidade de receber migrantes ou cobrir os custos.

No entanto, a reunião terminou sem um entendimento pleno e a questão passa agora para negociações a nível de embaixadores dos países do bloco.

Entre as principais propostas do pacote de reformas lançado pela Comissão Europeia (braço Executivo da UE) estão a ampliação do período de detenção para migrantes irregulares e a aceleração das avaliações dos pedidos de asilo.

O conteúdo final da reforma do pacto migratório ainda deverá ser negociado pelos países do bloco com os deputados do Parlamento Europeu.

Nesta quinta-feira, os ministros do Interior dos países da UE se reuniram com seus homólogos do Comitê Latino-Americano de Segurança Interna (Clasi).

Segundo Grande-Marlaska, as discussões se concentraram em aprofundar a coordenação entre europeus e latino-americanos, incluindo promover a criação da Ameripol, equivalente à Europol.

"Esperamos que a Ameripol seja institucionalizada em breve, com a aprovação dos estatutos", disse o ministro espanhol.

Johansson ressaltou, por sua vez, que "nos concentramos na cooperação policial".

A responsável terá uma reunião na sexta-feira com o ministro da Defesa Nacional da Colômbia, Iván Velásquez, para discutir a cooperação em questões policiais e ações contra os traficantes de drogas.

"A Colômbia é o único país latino-americano, com o qual temos acordos por meio da Europol, e isso significa que podemos realizar investigações conjuntas", afirmou.

