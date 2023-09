UE avança para acordo sobre reforma do pacto migratório

Os ministros do Interior da União Europeia (UE) iniciaram, nesta quinta-feira (28), uma reunião em Bruxelas para tentar avançar na reforma da política migratória comum e dialogar com seus homólogos latino-americanos de Segurança. "Creio que estamos muito perto de um acordo", disse o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, cujo país exerce a presidência semestral do Conselho da UE. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro disse que espera "dar uma boa notícia ao fim do dia".

Ao participar na reunião, a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse que o seu país apoiaria uma proposta de compromisso que foi fornecida no início do dia pela delegação espanhola. "Vamos votar a favor deste compromisso, que acredito ter sido muito bem negociado pela Espanha", disse Faeser. Em uma cerimônia na Croácia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os países do bloco devem "terminar o trabalho" de reforma do pacto migratório. Neste quadro, os ministros da UE parecem avançar para um acordo, superando a criticada paralisação das negociações sobre o assunto nos últimos anos. A reforma foi apresentada pela Comissão Europeia (braço Executivo da UE) há três anos, em busca de um consenso para que os países do bloco compartilhem a responsabilidade pela recepção aos migrantes ou de cobrir os custos. Entre as principais propostas do pacote de reforma, destacam-se ampliar o período de contenção dos migrantes irregulares de 12 a 20 semanas e acelerar as análises dos pedidos de asilo.

O conteúdo final da reforma do pacto migratório ainda deverá ser negociado pelos países do bloco com os deputados do Parlamento Europeu. Em julho, o bloco demonstrou um grande esforço para aprovar e implementar a reforma, mas a tentativa fracassou por falta de votos necessários, em particular, pela abstenção da Alemanha. Nesta quinta-feira, Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, expressou entusiasmo "com os sinais" que chegam da Alemanha.

Em coletiva de imprensa em Berlim, o chefe de Governo, Olaf Scholz, disse que a Alemanha não iria impedir um acordo sobre a reforma do pacto migratório. A reunião desta quinta inclui os ministros do Comitê Latino-Americano de Segurança Interna (Clasi). "Nos importa a relação com a Europa porque (...) pode nos ajudar a pensar em muitas coisas e também porque podemos ajudar", disse o ministro argentino de Segurança, Aníbal Fernández.