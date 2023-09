Secretário de Estado dos EUA lança iniciativa diplomática musical

Ele é mais conhecido por buscar apoio para a Ucrânia em todo o mundo, mas na quarta-feira (28) o secretário de Estado americano, Antony Blinken, subiu ao palco, com uma guitarra nas mãos, para lançar uma iniciativa diplomática através da música.

A performance de Blinken aconteceu durante uma cerimônia em que lançou a "Iniciativa de Diplomacia Musical", destinada a promover a política externa americana por meio da música.

Depois que passaram pelo palco o ícone do jazz Herbie Hancock; Dave Grohl, do Nirvana e Foo Fighters, e a promissora cantora de pop Gayle, Blinken entrou em cena, na sala de recepções do Departamento de Estado.