Presidente do grupo imobiliário chinês Evergrande é acusado de 'atividades 'ilegais'

O gigante imobiliário chinês Evergrande, que enfrenta graves dificuldades financeiras, disse nesta quinta-feira (28) que o presidente do conselho da empresa, Xu Jiayin, é suspeito de atividades "ilegais", após suspender a cotação de suas ações na Bolsa de Hong Kong.

Este anúncio ocorreu um dia depois de a Bloomberg ter publicado que Jiayin estava sob "vigilância residencial".

A cotação das ações do grupo foi suspensa na manhã desta quinta-feira na Bolsa de Valores de Hong Kong, sem que qualquer razão específica tenha sido apresentada para justificar a decisão. Também ficaram paralisadas, a partir das 9h locais (22h em Brasília), as trocas de títulos de duas unidades do grupo dedicadas aos serviços imobiliários e aos veículos elétricos.