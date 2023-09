Palmeiras empata sem gols com Boca na ida da semifinal da Libertadores

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Boca Juniors nesta quita-feira (28), diante de 48 mil torcedores em La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Em um duelo movimentado, mas sem gols, o Boca tomou a iniciativa e criou as chances mais claras para sair com a vitória, mas pecou nas definições e o 'Verdão' conseguiu segurar um bom resultado para decidir a vaga na final em casa.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, e quem passar do confronto decide a Libertadores com o vencedor da outra semifinal, entre Internacional e Fluminense.