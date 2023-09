Neuer volta aos treinos coletivos no Bayern de Munique

Após treinar com os outros dois goleiros do elenco, Sven Ulreich e Daniel Peretz, Neuer participou de um coletivo com os jogadores de campo.

Quase dez meses depois de sua grave lesão no joelho direito, o goleiro Manuel Neuer participou pela primeira vez de um treino coletivo do Bayern de Munique nesta quinta-feira (28), informou o clube em um comunicado.

O capitão do Bayern, campeão da Champions League em 2013 e 2020 pelo clube, se lesionou gravemente no início de dezembro de 2022, quando praticava esqui nos Alpes bávaros, depois da eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Catar.

Neuer sofreu "uma fratura na parte inferior da perna direita" [alguns veículos de imprensa informaram então uma dupla fratura exposta na tíbia e na fíbula]. O goleiro foi retomando progressivamente as atividades, até começar a treinar individualmente no campo a partir de maio.

Seu objetivo era estar 100% para a pré-temporada do Bayern, mas foi necessário mais tempo. No final de julho, ele passou por uma cirurgia para retirar uma placa de metal, segundo explicou o clube bávaro.

O retorno aos treinos coletivos é mais um progresso na recuperação de Neuer.

"Já é uma questão de dias", explicou na terça-feira o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, ao canal de televisão alemão ZDF.

Aos 37 anos, Neuer quer disputar a Eurocopa de 2024, que será realizada na Alemanha, apesar da concorrência na posição com Marc-André Ter Stegen (Barcelona).