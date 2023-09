Ministros da UE buscam acordo sobre reforma migratória

"Creio que estamos muito perto de um acordo", disse o ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, cujo país exerce a presidência semestral do Conselho da UE.

Os ministros do Interior da União Europeia (UE) iniciaram, nesta quinta-feira (28), uma reunião em Bruxelas para tentar avançar na reforma da política migratória comum e dialogar com seus homólogos latino-americanos de Segurança.

Entre as principais propostas se destacam ampliar o período de contenção dos migrantes irregulares de 12 a 20 semanas, e acelerar as análises dos pedidos de asilo.

A paralisação virtual nos esforços para reformar o pacto sobre política migratória é motivo de frustração no bloco, que enfrenta um aumento no número de chegadas de migrantes irregulares.

A ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, disse, ao chegar à reunião, que estava "otimista sobre as possibilidades de alcançar um bom resultado".

A reunião desta quinta inclui os ministros do Comitê Latino-americano de Segurança Interna (Clasi).

"Nos importa a relação com a Europa porque (...) pode nos ajudar a pensar em muitas coisas e também porque podemos ajudar", disse o ministro argentino de Segurança, Aníbal Fernández.

Ele mencionou que "muito da droga que chega [à Europa] parte da América. Se tudo for trabalhado com outros países, e com políticas contundentes, haverá respostas melhores do que imaginamos".