Migrar para se prostituir: a exploração sexual de venezuelanas em Trinidad e Tobago

Elas vivem presas, sem direito de sair até quitarem, com o trabalho da prostituição, a dívida contraída para poderem sair de seu país, imerso em uma crise profunda.

A iluminação é fraca e a música muito alta neste bar em Port of Spain, onde os cafetões nunca tiram os olhos das garotas.

Encostadas na parede do bordel em ruínas, as prostitutas esperam pelos clientes: são, em sua maioria, migrantes venezuelanas, que acabaram em Trinidad e Tobago presas em redes de trabalho sexual.

Neste bordel não há cadeiras, toma-se a bebida em pé. O objetivo é que o cliente escolha rápido e termine em um dos quartos do estabelecimento.

Meia hora custa entre US$ 30 e US$ 60 (R$ 151,2 e R$ 302,4, na cotação do dia), diz uma das meninas. Uma hora custa o dobro.

Em um outro estabelecimento, as jovens, com idades entre 20 e 30 anos, desfilam por uma passarela com decotes sugestivos, embora usem roupas comuns, nada extravagantes.

Quanto recebem por cada cliente?

"Não sei exatamente", diz uma delas. "Depende da menina" e do tempo que ela trabalha, mas entre US$ 12 e US$ 25 (R$ 60,48 e R$ 126, na cotação do dia).

Se um cliente quiser levar uma prostituta para casa, ou para um hotel, um cafetão deverá acompanhá-la. O serviço custa entre US$ 150 e US$ 300 (R$ 756 e R$ 1.512, na cotação do dia).