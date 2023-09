Leipzig e Bayern fazem duelo de favoritos com ar de revanche na Bundesliga

No principal jogo da 6ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique terá no próximo sábado (30) a chance de se vingar do RB Leipzig, que o derrotou na decisão da Supercopa da Alemanha por 3 a 0, em plena Allianz Arena, no início de agosto.

O time bávaro vem de uma vitória tranquila sobre o Münster (4 a 0), pela Copa da Alemanha, apesar dos vários desfalques na defesa. Já o Leipzig sofreu mais do que o esperado, mas passou pelo Wiesbaden (3 a 2).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Bayern é o líder da Bundesliga após cinco rodadas, enquanto o Leipzig é o quarto, apenas um ponto atrás, depois da derrota na estreia para o Bayer Leverkusen e quatro vitórias seguidas nos jogos posteriores.