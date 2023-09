Jovens ambientalistas ocupam gabinete de líder republicano no Congresso dos EUA

Dezenas de jovens ativistas ocuparam, nesta quinta-feira (28), o gabinete de um líder republicano no Congresso dos Estados Unidos, para protestar contra a ameaça de paralisia orçamentária do governo, que, segundo denunciam, poderia piorar as consequências da crise climática.

A ação foi liderada pelo Movimento Sunrise, organização que reúne jovens comprometidos com a luta contra o aquecimento global desde 2017. Os ativistas se preocupam com o impacto de uma eventual paralisia no financiamento das ajudas de emergência ligadas às catástrofes climáticas e com o destino das medidas ambientais do grande plano climático (IRA) do presidente americano, Joe Biden.

Cerca de 30 pessoas ocuparam por volta do meio-dia o gabinete do presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que não estava presente, e ficaram cerca de meia hora no local. Outros ativistas manifestaram-se nos corredores da Casa.