Itália quer submeter migrantes a exames médicos para comprovar sua idade

De acordo com um projeto de decreto aprovado na noite de quarta-feira (27) em um conselho de ministros, os menores desacompanhados com mais de 16 anos podem ser encaminhados, por um período máximo de 90 dias, a estabelecimentos destinados a adultos.

Esta medida é "preocupante", alertou, nesta quinta-feira (28), o porta-voz do Unicef na Itália, Andrea Iacomini. "Não podemos colocá-los com os adultos", denunciou.

Normalmente, os menores não acompanhados, as mães com filhos e as grávidas são transferidos para centros de acolhimento com serviços sociais e de saúde, visando sua integração, como cursos de idiomas ou formação profissional.

O principal alvo do novo projeto são os jovens migrantes que afirmam ter menos de 18 anos para evitar serem expulsos.

O decreto autoriza "medidas antropométricas" e exames médicos, entre eles radiografias, para determinar a idade.

"Com essas novas regras, não será mais possível mentir sobre a sua verdadeira idade", alertou Meloni no Facebook.

No entanto, esses tipos de exames já são autorizados desde 2017, com o auxílio de outros métodos de verificação.