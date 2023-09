Governo separatista de Nagorno-Karabakh anuncia dissolução; república deixará de existir

Em um decreto, Samvel Shajramanyan, governante do enclave de maioria armênia, anunciou a dissolução de "todas as instituições governamentais e organizações em 1º de janeiro de 2024". Isto significa que a "república de Nagorno-Karabakh", conhecida pelos armênios como Artsakh e fundada há mais de três décadas, "deixa de existir".

Uma semana após a vitória militar do Azerbaijão, o governo separatista de Nagorno-Karabakh disse nesta quinta-feira, 28, que se dissolverá e que a república não reconhecida deixará de existir até o final do ano, após uma tentativa de independência de quase três décadas. O anúncio ocorre enquanto autoridades armênias disseram que mais da metade da população da região já fugiu.

Isso desencadeou o êxodo em massa de armênios étnicos da região montanhosa do Azerbaijão. Até a manhã desta quinta-feira, mais de 66 mil pessoas - mais de metade da população de 120 mil habitantes de Nagorno-Karabakh - tinha fugido para a Armênia, e o influxo continuou de forma intensa, segundo autoridades armênias.

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, acusou o Azerbaijão de "limpeza étnica" no território do Cáucaso e pediu uma "ação" da comunidade internacional.

O território

A região montanhosa está dentro das fronteiras internacionais do Azerbaijão. Após o fim dos combates separatistas em 1994, depois do colapso da União Soviética, Nagorno-Karabakh ficou sob o controle de forças étnicas armênias, apoiadas pela Armênia.

Depois, durante uma guerra de seis semanas em 2020, o Azerbaijão recuperou partes da região no sul das montanhas do Cáucaso, juntamente com o território circundante que as forças armênias tinham reivindicado anteriormente.

Na semana passada, o Azerbaijão executou uma ofensiva militar relâmpago e forçou a rendição dos armênios em 24 horas, sem uma intervenção dos soldados russos de manutenção da paz, mobilizados na região desde o fim de 2020.