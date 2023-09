Girona e Real Madrid fazem confronto direto pela liderança do Espanhol

O modesto clube catalão soma 19 pontos de 21 possíveis neste início de temporada, superando os gigantes Real Madrid e Barcelona, que era o líder no início da 7ª rodada.

O Girona, mais acostumado a lutar contra o rebaixamento do que a ocupar as primeiras posições, se tornou líder ao vencer o Villarreal por 2 a 1 na última quarta-feira.

O duelo de sábado (30) entre o surpreendente Girona e o Real Madrid, que vale a liderança da tabela, será o prato principal da 8ª rodada do Campeonato Espanhol, que começa nesta sexta-feira (29) com o Barcelona visitando o Sevilla.

"É muito bonito ver a tabela, ver que estamos acima nos deixa muito orgulhosos pelo clube e jogadores", disse o técnico do Girona, Michel, após a vitória sobre o Villarreal.

"São seis vitórias seguidas, não é fácil conseguir isso na primeira divisão", acrescentou o treinador, antes de analisar o duelo com o Real Madrid: "Será um belo jogo, contra um dos melhores times do mundo, e nós vamos como líderes".

O time merengue está um ponto atrás do Girona, depois de vencer o Las Palmas na quarta-feira por 2 a 0, pela 7ª rodada, reagindo rapidamente à derrota do último domingo no clássico contra o Atlético de Madrid (3 a 1).

O jogo valendo a liderança será a oportunidade para Vinícius Júnior retornar ao time titular do Real Madrid.