Genoa goleia e complica ainda mais a Roma de Mourinho

"Temos que sair desta situação com este grupo que tem as suas qualidades e os seus defeitos", disse Mourinho em entrevista à plataforma DAZN após a partida. "Não temos a mesma solidez da temporada passada", acrescentou.

A Roma foi atropelada em sua visita ao Genoa: a equipe do técnico português José Mourinho sofreu uma goleada por 4 a 1 nesta quinta-feira (28), no encerramento da 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Os 'giallorossi' ocupam a 16ª posição na tabela com apenas cinco pontos, dez atrás da líder, a Inter de Milão. Por sua vez, o Genoa soma agora sete pontos e sobe para a 11ª colocação.

Tudo foi difícil para a Roma desde o início da partida. O time foi surpreendido logo aos 5 minutos com um gol do islandês Albert Gudmundsson, mas conseguiu empatar aos 22 com Bryan Cristante.

Os donos da casa voltaram à frente do marcador pouco antes do intervalo, com uma grande jogada construída entre Gudmundsson e o norueguês Morten Thorsby, concluída com uma bela finalização do ítalo-argentino Mateo Retegui (45').

No segundo tempo, Thorsby (74') e o brasileiro Junior Messias (81') aproveitaram a vulnerabilidade defensiva da Roma para fechar a goleada.

"Fizemos um grande jogo, com muita coragem, lucidez, domínio técnico. Esta equipe tem muito orgulho e vontade",comemorou o técnico do Genoa, Alberto Gilardino.

Presente na tribuna de honra do estádio Luigi Ferraris, o ídolo romanista Francesco Totti deixou o local logo depois do quarto gol do Genoa.