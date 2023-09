EUA: segurança fronteiriça ganha destaque em negociações do shutdown

O presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, abraçou a segurança nas fronteiras do país como uma forma possível de resolver o impasse no Congresso sobre o financiamento do governo e evitar um possível shutdown. Ele afirma que o assunto pode ser uma peça chave em qualquer esforço de última hora para evitar uma paralisação parcial, que aconteceria neste fim de semana.

Falando aos repórteres nesta quinta-feira, 28, McCarthy disse que as preocupações entre democratas e republicanos sobre o ritmo dos migrantes que cruzam a fronteira entre os EUA e o México poderiam fornecer um terreno comum para um acordo de curto prazo após o fim do ano fiscal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

McCarthy também enfrenta apelos crescentes de legisladores de ambos os partidos para rejeitar as exigências de alguns conservadores que bloquearam repetidamente o progresso rumo a um acordo. Com uma pequena maioria de 221-212 na Câmara, McCarthy tem pouco espaço de manobra para aprovar projetos de lei apenas com o apoio do Partido Republicano e até agora tem resistido a qualquer aproximação aos democratas da Câmara.