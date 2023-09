EUA oferece recompensa por responsáveis de assassinato de político equatoriano

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou nesta quinta-feira (28) uma recompensa de até 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões) por "informação" sobre os responsáveis pelo assassinato do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio.

Em um comunicado do Departamento de Estado, Blinken acrescenta que a informação deve levar "à prisão ou condenação dos cúmplices e autores intelectuais" do assassinato do político.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Villavicencio foi morto a tiros quando saía de um comício em Quito a poucos dias do primeiro turno presidencial, que ocorreu em 20 de agosto.