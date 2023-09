Diálogos EUA-China ganham impulso, abrindo caminho para encontro de Biden com Xi

Pequim e Washington estão discutindo uma viagem a Washington do principal assessor de política econômica do presidente chinês Xi Jinping: o vice-primeiro-ministro He Lifeng. Também está em andamento o planejamento para que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visite Washington em outubro para preparar o caminho para um encontro de Xi com o presidente americano, Joe Biden. As informações são de fontes familiarizadas com o assunto.

A China facilitou a transferência esta semana de um soldado americano sob custódia norte-coreana, disseram autoridades norte-americanas. O conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, abordou o caso do soldado em uma reunião há 10 dias com Wang, disseram as autoridades.

Os últimos desenvolvimentos impulsionam o esforço que ambos os governos têm feito, após meses de tensões generalizadas, e sugerem uma maior probabilidade de Xi participar de uma cúpula de líderes da Ásia-Pacífico a ser realizada em São Francisco, nos EUA, em novembro. Além dessa reunião, Pequim procura uma cimeira separada com Biden.