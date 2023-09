Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de IoT, tem o prazer de apresentar o módulo EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6, oferecido para os mercados na região EMEA, APAC e Brasil. O módulo, que está disponível no fator de forma M.2, medindo 30,0 mm x 42,0 mm x 2,3 mm, e com o suporte do modem Snapdragon® X12 LTE da Qualcomm Technologies Inc, adota a tecnologia 3GPP versão 12 e é compatível com uma taxa teórica de dados de pico de 300 Mbps downlink e 50 Mbps uplink. O EM060K-EA pode ser operado em faixas estendidas de temperatura de -25 °C a+75 °C, tem um SKU dedicado à região EMEA e apresenta tecnologia de economia de energia para garantir tempo de atividade maximizado. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230928519251/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quectel introduces EM060K-EA LTE-Advanced Cat 6 module (Photo: Business Wire)

Com o oferecimento de LTE-A e cobertura UMTS e HSPA+, a série EM060K foi projetada para o mercado internacional e cobre quase todas as operadoras de nível 1 mundialmente. Os módulos incluem um SIM (eSIM) embutido e integrado opcional e apresenta modo de espera único com SIM duplo (DSSS). A série EM060K também é compatível com a série EM12 de módulos Cat 12 da Quectel, seu módulo EM160R-GL Cat 16 e sua série RM500Q de módulos 5G para facilitar as migrações dos clientes entre diferentes módulos. Além disso, o módulo é integrado com um receptor de sistema satélite de navegação global (GNSS) de alta sensibilidade e constelação múltipla para possibilitar posicionamento. Esse recurso simplifica o design do produto e fornece aos usuários recursos de posicionamento mais rápidos, mais precisos e mais confiáveis para aplicações que requeiram tais recursos. Especificamente, a Quectel personalizou a série EM060K-EA para uma linha de aplicações primárias, englobando roteadores industriais, gateways residenciais, decodificadores, laptops industriais e de consumo, bem como sinalização digital. "Estamos contentes de apresentar o módulo EM060K-EA LTE-A Cat 6 da Quectel", afirmou Norbert Muhrer, presidente e diretor de vendas da Quectel Wireless Solutions. "É ótimo poder apresentar este módulo de alto desempenho que traz o recurso LTE-A para os mercados na região EMEA, APAC e Brasil. Temos o prazer especial de levar aos clientes essa combinação de alta taxa de dados e consumo de baixa energia a um custo competitivo. Estamos na expectativa de apoiar as necessidades adicionais dos nossos clientes no que diz respeito ao eSIM e aos recursos GNSS dentro da série EM060K". Este módulo apresenta um conjunto abrangente de protocolos da internet, interfaces com o padrão da indústria e vários recursos. Foi projetado para atender a uma diversa gama de aplicações, incluindo, mas não se limitando a roteadores industriais, gateways residenciais, decodificadores, laptops industriais, laptops de consumo, handhelds industriais, tablets robustos e sinalização digital. Além disso, oferece compatibilidade com unidades USB para Windows, Linux e Android, com a opção por um eSIM integrado, expandindo ainda mais sua versatilidade. Sobre a Quectel A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor internacional de soluções de IoT respaldado por suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em telefonia celular, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente. Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e X. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

