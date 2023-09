Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power Americas, Inc.

Ao destacar seu compromisso com o avanço da tecnologia de hidrogênio na indústria de energia, a Mitsubishi Power concluiu com sucesso a instalação permanente de seu eletrolisador de grande escala no moderno parque de hidrogênio Takasago no Japão. A unidade opera agora em capacidade máxima e em condições reais à medida que a validação de longo prazo inicia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230928264056/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Takasago Hydrogen Park: Takasago Hydrogen Park is divided into sections according to three hydrogen-related functions: hydrogen production, storage, and utilization. (Image credit: Mitsubishi Power)

O eletrolisador alcalino pressurizado, de pilha única e de grande escala de 5,5 MW está sendo validado em dois estágios. Primeiro, uma única unidade foi instalada e testada no parque industrial de Herøya na Noruega; parâmetros operacionais extensivos foram testados e a validação de curto prazo culminou em uma operação de carga base de 96 horas com operação segura e confiável. Desde então, a tecnologia encontra-se agora em fase de validação de longo prazo em uma instalação permanente no parque de hidrogênio Takasago. O parque de hidrogênio Takasago é o primeiro centro do mundo dedicado à validação de tecnologias relacionadas ao hidrogênio. Ele foi idealizado para a operação de longo prazo destes eletrolisadores em um local e sob as mesmas condições em que operariam comercialmente. A validação em grande escala de uma tecnologia é um método defendido pela Mitsubishi Power há mais de 30 anos e seu objetivo é minimizar o risco tecnológico para os clientes. Os objetivos incluem desempenho, operações, partidas, paradas, qualidade do gás, segurança e integração de controle digital. Embora este processo de validação disciplinada amplie o cronograma geral de desenvolvimento de produto, a filosofia da Mitsubishi Power é investir tempo para alcançar alta confiabilidade, o que se traduz em menos questões de soluções problemas quando o produto é comercial e ajuda a reduzir o tempo de inatividade não planejado para o proprietário, economizando em custos, minimizando interrupções e aumentando a disponibilidade da unidade. Este projeto de eletrolisador será usado na produção de hidrogênio verde no maior projeto de energia de hidrogênio em construção da América do Norte, o projeto Advanced Clean Energy Storage (ACES Delta) em Delta, Utah, um empreendimento conjunto entre a Chevron e a Mitsubishi Power Americas, com equipamentos chegando ao local a partir do outono de 2023. O ACES Delta é um projeto de energia em escala comercial que vai produzir, armazenar e fornecer hidrogênio verde. Programado para iniciar as operações em 2025, o projeto ACES Delta vai utilizar eletrolisadores movidos a energia renovável para dividir a água em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio verde produzido com o uso da eletrólise deve ser armazenado em duas grandes cavernas de sal, cada uma do tamanho do Empire State Building e cada uma capaz de armazenar 150 gigawatts horas (GWh) de energia para envio de volta à rede quando for necessário. Kent Rockaway, o vice-presidente de produção de hidrogênio da Mitsubishi Power Americas, disse: "Estas unidades de validação são marcos significativos para a nossa tecnologia de eletrolisadores e uma prova de como abordamos o desenvolvimento de nossos produtos para nossos clientes. Os eletrolisadores chegarão em breve ao projeto ACES Delta, um projeto de referência que ajudará a descarbonizar o oeste dos EUA, e estamos entusiasmados em observar o seu progresso".

Comunicados de imprensa adicionais: -- Mitsubishi Power assina contrato de compra com a HydrogenPro para sistema eletrolisador de larga escala -- DOE dos EUA fecha empréstimo de US$ 504,4 milhões para projeto Advanced Clean Energy Storage para produção e armazenamento de hidrogênio

-- O parque de hidrogênio Takasago, o primeiro centro integrado de validação do mundo para tecnologias relacionadas de produção de hidrogênio para a geração de energia, entra em operação em larga escala - começa a produção de hidrogênio por eletrólise Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc. A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.700 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários concentram-se em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de força e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia da bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio no Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, visite o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.