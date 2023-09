Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), uma corretora com liderança mundial, anunciou hoje a consolidação de suas operações europeias de corretagem, com a Interactive Brokers Central Europe (IBCE), com sede em Budapeste (Hungria), fundindo sua base de clientes e operações com a Interactive Brokers Ireland (IBIE). O Grupo espera que a fusão de suas operações europeias produza melhorias mensuráveis na eficiência, conservando seu conjunto de talentos-chave e o foco nos clientes regionais. A IBIE, com sede em Dublin e regulamentada pelo Banco Central da Irlanda, administrará o negócio resultante da fusão. Enquanto isso, a IBCE continuará fornecendo sua experiência a clientes no continente e, particularmente, na Europa Central e Oriental. Desde o início dos negócios após o Brexit, ambas as operações proporcionaram e apoiaram um crescimento significativo de clientes à medida que a Interactive Brokers Group amplia sua presença na Europa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Esta decisão é coerente com o foco contínuo do Grupo na eficiência operacional por meio da automação, garantindo nossa capacidade de prestar os melhores serviços de investimento da categoria a preços normalmente disponíveis apenas para profissionais do setor e permitindo manter excelentes margens de lucro", disse o CEO da Interactive Brokers, Milan Galik.

As operações internacionais da Interactive Brokers na Europa, Ásia-Pacífico e Américas fornecem extensos serviços de investimento a mais de 2 milhões de contas de clientes, com 377 bilhões de dólares (em 31 de agosto de 2023) em ativos em mais de 220 países e territórios. Fundada há mais de 45 anos, a Interactive Brokers Group cresceu e se tornou uma das corretoras de valores mobiliários mais proeminentes do mundo, com mais de US$ 12 bilhões em capital próprio e US$ 30 bilhões em capital de mercado. Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.: As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietária, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nós nos dedicamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociações vantajosos, além de ferramentas de gestão de risco e de carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo isso a um custo reduzido ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores em seus investimentos. Pelo sexto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a número 1 com 5 de 5 estrelas em sua Best Online Brokers Review (em português, Avaliação das Melhores Corretoras On-line), em 9 de junho de 2023. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

