Comunicado do Business Wire :Ibsen Scope

O Ibsen Scope Grants 2024 agora está disponível para artistas individuais, companhias de teatro, instituições e organizações do mundo inteiro. O valor total do programa é de NOK 2.000.000. (cerca de EUR 180.000/USD 190.000). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O programa oferece financiamento para projetos inovadores de artes cênicas.

Os projetos devem servir como incentivo para discursos críticos sobre questões relacionadas à sociedade e basear-se em uma ou mais peças de Henrik Ibsen. As inscrições são enviados pelo nosso site e um júri nomeado avaliará as inscrições. Para obter mais informações, estatutos e formulário de inscrição, acesse www.ibsenscope.com O prazo final para as inscrições é 7 de dezembro de 2023. Os vencedores do Ibsen Scope Grants 2024 serão convidados para o Ibsen Scope Festival no Teater Ibsen, em Skien, Noruega, nos dias 24 e 25 de abril de 2024. Desde nosso primeiro ano, o Ibsen Scope tem:-Olhado para o mundo através das lentes de Henrik Ibsen.-Participado em debates vívidos, críticos e artísticos sobre as obras e tópicos potencialmente levantados a partir do legado de Ibsen.-Oferecido financiamento para apresentações teatrais inovadoras por meio do Ibsen Scope Grants.-Organizado o Ibsen Scope Festival, um festival internacional de teatro, ponto de encontro e plataforma para artistas.

Continue nos acompanhando em nossa jornada artística em todo o mundo! Agora emwww.ibsenscope.com Facebook:https://www.facebook.com/ibsenscope Instagram:https://www.instagram.com/ibsenscope/ O Ibsen Scope Grants foi iniciado pelo governo norueguês em 2007 e será concedido pela 13ª vez em 2024. O Ibsen Scope Grants agora foi concedido a 48 projetos em 30 países. Veja todos os vencedores aqui: https://ibsenscope.com/grants/winners/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230928062469/pt/