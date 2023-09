Comunicado do Business Wire :Esri

Cientistas, pesquisadores, líderes de negócios e formuladores de políticas contam com o GIS para obter informações que apoiem decisões acertadas. Os participantes no MOOC irão adquirir experiência no uso de um conjunto de softwares ArcGIS, enquanto trabalham em cenários do mundo real para visualizar os perigos climáticos, analisar riscos relacionados ao clima para as pessoas e os ambientes naturais e construídos e determinar onde implantar soluções eficazes.

À medida que os impactos das alterações climáticas aumentam e se intensificam no mundo inteiro, um aspecto que ficou claro é a natureza geográfica do problema. A capacidade de enfrentar esse desafio geográfico tão abrangente exige uma tecnologia que ofereça contexto, o que a inteligência de localização pode fornecer. Para apoiar as pessoas que trabalham em direção a este objetivo, a Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informações geográficas (GIS), anunciou hoje que vai oferecer um curso on-line aberto e massivo (MOOC) que explora a aplicação de seu software para lidar com os impactos das mudanças climáticas. O curso gratuito estará disponível neste outono por seis semanas no site da Esri Academy e inclui acesso completo ao ArcGIS Pro, ArcGIS Network Analyst, ArcGIS On-line e outros softwares ArcGIS que utilizam ferramentas baseadas na ciência e em dados confiáveis.

Incentivar ações positivas requer comunicação eficaz, e os participantes do curso irão aprender como usar o ArcGIS Dashboards, ArcGIS Instant Apps e ArcGIS StoryMaps para compartilhar dados e seus resultados de análises usando produtos de informação visualmente atraentes que irão repercutir nos tomadores de decisão e no público.

"Convido qualquer pessoa que esteja preocupada com as mudanças climáticas e queira fazer diferença a participar deste curso", continuou Wright. "Também vai ser muito divertido!"

Cada seção do curso se concentrará em um tópico e aplicação específicos. Desde determinar locais ideais para a instalação de painéis solares a planejar adaptações que irão mitigar o calor elevado até a otimizar as rotas de viagem, os participantes irão explorar vários cenários utilizando dados reais e poderosas ferramentas ArcGIS

Os vídeos do curso mostram Wright tendo conversas francas com os principais especialistas em clima e indivíduos que tomam medidas para infundir a sustentabilidade na educação e em suas comunidades locais. Outros vídeos apresentam discussões entre os especialistas de tecnologia da Esri nas linhas de frente para ajudar as empresas a compreender e enfrentar os riscos climáticos.

"Neste MOOC, vamos mergulhar em princípios científicos e explorar indicadores, riscos e opções de mudanças climáticas para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, proteger populações vulneráveis e muito mais", disse Wright. "Tomar medidas climáticas positivas pode começar com o simples ato de falar sobre como isso afeta as pessoas e os lugares que você ama."

A cientista-chefe da Esri, Dawn Wright, uma renomada especialista em geografia e oceanografia e a primeira pessoa negra a explorar e mapear o Challenger Deep in the Pacific Ocean, será a anfitriã do curso.

O GIS for Climate Action está aberto para alunos do mundo inteiro. Tudo o que é necessário para participar é uma conta ArcGIS, que é gratuita e fácil de criar em accounts.arcgis.com. Um certificado será concedido a todos os participantes após a conclusão do curso. As inscrições estão abertas até 8 de novembro.

