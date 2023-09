Comunicado do Business Wire :Bartek Ingredients

New Bartek manufacturing facility on track to deliver product by September 2024. (Photo: Business Wire)

A Bartek Ingredients tem o prazer de fornecer uma atualização sobre seu progresso na maior instalação de fabricação de ácido málico e fumárico do mundo. O projeto, que teve início em janeiro de 2023, está dentro do cronograma para entregar o produto aos clientes até o final de setembro de 2024.

"Temos orgulho em confirmar que estamos progredindo conforme o esperado", disse o CEO da Bartek, John Burrows. "Estamos realmente felizes de entregar nossa capacidade expandida até o próximo verão, além de novos recursos para diversos novos produtos."

A Bartek espera que a nova instalação estabeleça uma nova referência global quanto à segurança, eficiência e desempenho ambiental da planta industrial. Entres suas realizações previstas estão a duplicação da capacidade de produção da Bartek e uma redução de emissões de gases de efeito estufa por unidade de mais de 80%.

A Bartek trabalha com a empresa global de engenharia WSP no projeto e continuará a compartilhar atualizações durante a construção da instalação. Para perguntas ou encontrar atualizações, acesse Bartek.ca.

Sobre a Bartek Ingredients

Durante mais de 50 anos, a Bartek Ingredients Inc. vem sendo um dos principais fabricantes mundiais de ácido málico, ácido fumárico e anidrido maleico. Com sede em Stoney Creek, Ontário, Canadá, a Bartek emprega 120 pessoas em suas duas instalações de produção no sul de Ontário. As instalações da Bartek estão registradas segundo norma ISO 9001:2015. A Bartek também possui a certificação BRC Global Standard for Food Safety e distribui para mais de 40 países do mundo inteiro. Com a nova propriedade em 2019 e investimentos significativos, a presença da Bartek no espaço de alimentos e bebidas continua sendo impulsionada por produtos e serviços altamente inovadores que utilizam profunda experiência em produtos e conhecimento de aplicação para oferecer soluções às necessidades do setor. Para mais informações sobre a Bartek, acesse bartek.ca/.

