Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global, a maior produtora mundial de experiências de entretenimento, e a Suvilahden Areena Oy anunciaram uma aliança sem precedentes para liderar a futura transformação da histórica usina de energia de Hanasaari, um ícone de Helsinque construído em 1909. O objetivo da dupla é preservar ao máximo o lendário edifício histórico, ao mesmo tempo integrando a cultura e o ambiente local, em combinação com uma arena de última geração e uma área de festival no empreendimento. A ASM Global desempenhará um papel fundamental no espaço de música e entretenimento ao vivo, ao mesmo tempo em que avalia a inclusão de uma programação esportiva em grande escala.

Chris Bray, presidente da ASM Global Europe, afirmou: "A Hanasaaren voimala é um grande passo para a ASM Global na Finlândia. Já temos uma presença sólida na Escandinávia e estamos expandindo nossas operações recentemente em Helsinque, incluindo o Kulttuuritalo. Acreditamos que, com nossa incomparável rede global, traremos os shows e artistas mais famosos do mundo até os fãs em Helsinque. "A localização da Hanasaaren voimala é excepcional. A oportunidade de criar uma nova arena e um centro de entretenimento à beira-mar, com uma área de festivais e um projeto cultural urbano, é muito empolgante." Segundo Timo Nieminen, CEO da Suvilahden Areena Oy: "A cooperação com a ASM Global fortalece a credibilidade do nosso projeto. Podemos aproveitar a experiência e as práticas recomendadas da ASM Global em relação à gestão de espaços de eventos. Fundamentar o projeto em insights e experiências sólidas é um requisito essencial para um empreendimento financeiramente viável." "Agora estamos aguardando a concessão da reserva de desenvolvimento da prefeitura. Nosso objetivo é conduzir um processo de planejamento em colaboração com as principais partes interessadas da região, dos área local e da cidade de Helsinque para criar um novo tipo de centro cultural urbano." A Stockholm Live da ASM Global opera sete espaços apenas na capital e, em maio, anunciou um acordo operacional com o Centro Cultural de Helsinque. SOBRE A ASM GLOBAL

