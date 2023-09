Biden alerta para risco do 'extremista' Trump para a democracia

Biden tem sido cauteloso ao comentar as múltiplas acusações penais contra Trump, inclusive sua participação em ações para tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020.

Em um discurso no estado do Arizona, Biden disse que Trump é movido por um sentimento de "vingança e revanchismo" e que, juntamente com seus aliados da extrema direita, ataca a imprensa livre e o Estado de direito.

O presidente americano, Joe Biden, fez um ataque direito ao "extremista" Donald Trump, nesta quinta-feira (28), instando os americanos a defenderem a democracia e acusando seu adversário de tentar subverter as instituições.

Mas não se conteve ao mencionar o perigo que, segundo ele, o país correria com um segundo mandato de Trump.

"As democracias não morrem só à ponta de fuzil", disse. "Podem morrer quando as pessoas ficam em silêncio, quando não se levanta ou não se condena as ameaças à própria democracia".

"Algo perigoso está acontecendo nos Estados Unidos", acrescentou, afirmando que o Partido Republicano está sendo "impulsionado e intimidado" pelo setor mais alinhado a Trump.

"Não escondem seus ataques, os promovem abertamente. Atacam a imprensa livre como inimiga do povo, atacam o Estado de Direito e promovem a supressão de eleitores", apontou.

Biden criticou, ainda, os republicanos por não reagirem depois que Trump acusou o chefe do Estado-maior Conjunto de traição, e atacou os apoiadores do ex-presidente por buscarem a paralisação do governo federal esta semana.