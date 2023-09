Belarus afirma que helicóptero polonês violou seu espaço aéreo

Belarus, aliado da Rússia, afirmou, nesta quinta-feira (28), que um helicóptero da Polônia invadiu seu espaço aéreo duas vezes, em mais um incidente entre estes dois países com posições contrárias sobre o conflito na Ucrânia.

"Por volta das 15h20 (locais, 9h20 no horário de Brasília), a aeronave cruzou a fronteira de Belarus", entrando 1,5 km no interior do país, e "às 16h22 o helicóptero voltou a invadir a fronteira do Estado, com uma incursão de 300 metros", denunciou o Ministério de Defesa bielorrusso no Telegram.

No início de setembro, um incidente parecido ocorreu na fronteira bielorrussa, quando um helicóptero militar polonês Mi-24 fez uma breve incursão, segundo Minsk.