Avião soviético explode ao pousar em pista no Mali; veja vídeo

Um avião soviético explodiu ao pousar em uma pista no Mali , África. O incidente aconteceu no último sábado (23/9), mas as imagens repercutiram nas redes sociais ontem (27/9). A aeronave estaria ligada ao Grupo Wagner, exército de mercenários da Rússia, segundo informações do portal O Globo.

Avião soviético explode ao pousar em pista no Mali: Grupo Wagner nega relação com o acidente

O número de vítimas ainda não foi divulgado. Estima-se que até 140 passageiros estavam a bordo.

Fonte próximas ao Grupo Wagner negaram que o grupo estivesse no voo, apesar de suas forças estarem presentes no Mali. A aeronave foi usada pelo exército do Mali, de acordo com um canal do Telegram afiliado ao grupo. A cidade de Gao é linha de frente do conflito armado que ocorre no país.

Entretanto, um funcionário do aeroporto disse que o avião transportava soldados Wagner, apesar de pertencer ao exército de Mali. A mesma pessoa afirmou que “as causas do acidente ainda não são conhecidas”.

Veja vídeo do momento em que avião soviético explode ao pousar em pista no Mali: