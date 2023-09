Atirador abre fogo em hospital e em casa na Holanda e mata duas pessoas

Um homem abriu fogo em uma casa e em um hospital universitário na cidade portuária de Roterdã, na Holanda , na tarde desta quinta-feira, 28. A polícia local anunciou duas pessoas morreram e uma adolescente ficou ferida devido aos dois tiroteios.

O atirador, um estudante de Rotterdam de 32 anos, usava um colete à prova de balas quando atirou e matou uma mulher de 39 anos e feriu gravemente sua filha de 14 anos, disse o chefe de polícia Fred Westerbeke. O atirador foi então para o Centro Médico Erasmus, onde atirou e matou um homem de 46 anos, professor do hospital acadêmico.

Em comunicado no X, antigo Twitter, a polícia de Roterdã disse que prendeu um suspeito. Segundo reportagens locais, ele foi detido no heliporto da universidade. As autoridades disseram ter recebido um relato inicial de tiros às 14h25, (9h25 no horário de Brasília). Um incêndio também foi registrado na casa onde ocorreu um dos tiroteios, disseram as autoridades locais.