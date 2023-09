A difícil situação de aposentados do setor petrolífero na Venezuela

A situação de Marlon, de 59 anos, reflete as limitações enfrentadas por mais de 37 mil aposentados da Petróleos de Venezuela (PDVSA, na sigla em espanhol), vítimas do colapso desta empresa estatal associada a múltiplos casos de corrupção.

Marlon Bermúdez terá que vender sua casa, fruto de três décadas de trabalho na maior refinaria da Venezuela, para sobreviver. Decepcionado, ele se declarou em greve de fome junto com outros trabalhadores petrolíferos aposentados, que exigem as economias que pouparam para sua velhice.

Aposentado por "decisão da PDVSA", este homem, que trabalhava no Complexo da Refinaria de Paraguaná (CRP), um dos maiores do mundo, lamenta a deterioração de sua qualidade de vida.

"Esse dinheiro é nosso, não somos um fardo, nosso pagamento não tem nada a ver com a produção petrolífera, foi um dinheiro que juntamos", protesta Bermúdez, fazendo referência à baixa oferta da indústria venezuelana, que passava de três milhões de barris por dia há 10 anos, para cerca de 700.000 hoje.

Cada aposentado deveria receber cerca de 660 dólares (em torno de R$ 3.319, na cotação atual) por mês de juros do fundo de aposentadoria, mas recebem apenas 180 (R$ 905).

Julio Blanco, ex-capitão das embarcações petroleiras, relatou que funcionários da PDVSA concordaram em se reunir com eles após uma greve de fome iniciada em 12 de setembro e mantida por 36 horas.

Mas retomaram-na no dia 25 de setembro, diante das negociações "infrutíferas", após a PDVSA alegar que não tem dinheiro para "pagar os rendimentos do nosso fundo de pensões", acrescentou.

Bermúdez questiona as alegações da petrolífera.

"Eles nos dizem que não há dinheiro e de onde (Tareck) El Aissami roubou tanto dinheiro? É difícil para eles dizerem que não há dinheiro quando (...) há pessoas na prisão porque o dinheiro foi roubado", diz ele, fazendo referência a um escândalo que culminou com a demissão, em março, do então ministro do Petróleo, cujo paradeiro é desconhecido desde o ocorrido.