Vítimas de enchentes na Grécia lutam para reconstruir o pouco que resta

Quando a tempestade Daniel lançou trombas d'água na cidade de Vlochos, no centro da Grécia, no início de setembro, Nikos Falangas mal teve tempo de fugir de casa com a esposa e o filho.

Três semanas depois, toneladas de lama ainda cobrem parte da cidade. Falangas, um funcionário público de 51 anos, não consegue acreditar que "restou tão pouco" da casa de sua família.

"A única coisa que consegui salvar foi uma foto de família e os brinquedos do meu filho. Isso é tudo o que resta da casa onde nasci e cresci", contou à AFP, com os olhos marejados.