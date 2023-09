Ucrânia boicotará competições da Uefa com clubes russos

A Ucrânia boicotará as competições europeias de futebol com participação dos clubes russos, anunciou nesta quarta-feira (27) a Federação Ucraniana de Futebol (AUF).

O anúncio acontece um dia depois de a Uefa decidir o retorno das equipes russas Sub-17 em suas competições internacionais, uma medida que a AUF "condena com veemência", segundo um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A AUF "confirma que não participará em nenhuma competição com a presença de equipes russas", afirmou a entidade, que fez apelo à Uefa "reverter a decisão" e pediu aos demais países que "boicotem as eventuais partidas com a participação de equipes russas, caso sejam readmitidas".