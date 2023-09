Talk-shows voltam ao ar após fim de greve dos roteiristas de Hollywood

"Flash! Com sua missão cumprida, os membros fundadores do 'Strike Force 5' voltarão aos seus programas de televisão na segunda-feira, 2 de outubro, e um deles voltará ao ar na TV a cabo em 1º de outubro", tuitou a conta @StrikeForceFive nesta quarta-feira.

Os líderes do sindicato votaram na terça-feira a proposta de acordo contratual, que será submetida aos 11.500 membros do sindicato para ratificação na próxima semana, enquanto a greve foi encerrada às 12h01 desta quarta-feira.

No entanto, no domingo, o WGA e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, sigla em inglês), que representa os estúdios e plataformas de distribuição, anunciaram um acordo provisório.

"Strike Force Five" é o podcast criado pelos cinco apresentadores durante o tempo em que seus programas ficaram fora do ar por causa da greve.

"Estou tão feliz com o que conquistamos", comemorou Leila Cohan, roteirista da série de sucesso "Bridgerton". "Estou orgulhosa de que lutamos. As circunstâncias foram desafiadoras para muitos membros, e nós vencemos", acrescentou.

Apesar de a greve dos roteiristas ter sido encerrada, Hollywood ainda está longe de voltar a funcionar em plena capacidade, uma vez que os atores, representados pelo sindicato SAG-AFTRA, ainda estão em greve.

Acredita-se que um acordo entre as partes ainda deva demorar algumas semanas.

Algumas das demandas do sindicato de atores, que representa dublês e estrelas de cinema, têm maior alcance do que as reivindicações do WGA.