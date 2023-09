Sobe para nove número de mortos em cheia de rio na Cidade da Guatemala

Socorristas encontraram, nesta quarta-feira (27), três corpos, elevando para nove os mortos na cheia de um rio devido às fortes chuvas registradas na Cidade da Guatemala.

"Confirma-se que foram localizadas mais três vítimas, aumentando para nove" os mortos na tragédia ocorrida na madrugada de segunda-feira, disse a jornalistas o porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), Rodolfo García.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cheia do rio El Naranjo, provocada pelas fortes chuvas de domingo, destruiu casas no assentamento Dios Es Fiel, situado debaixo de um viaduto no centro da Cidade da Guatemala.