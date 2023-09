República Tcheca anuncia compra de 24 caças F-35 dos EUA

A compra equivale a 150 bilhões de coroas tchecas (5,5 bilhões de dólares ou 27,3 bilhões de reais na cotação atual), disse a ministra da Defesa, Jana Cernochova.

As Forças Armadas tchecas estão atualmente equipadas com 14 caças suecos Gripen, cujo arrendamento expira em 2027. "Não há mais espaço para soluções provisórias", declarou Cernochova.

A compra é apoiada financeiramente pela decisão do governo tcheco de aumentar os seus gastos com defesa para 2% do orçamento nacional, alinhada com os seus compromissos com a Otan, disse Fiala.

