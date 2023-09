Reino Unido permite produção em polêmico campo petrolífero no mar do Norte

A reguladora britânica de petróleo e gás anunciou nesta quarta-feira(27) que autorizou "o desenvolvimento e produção" no polêmico campo de Rosebank no mar do Norte, irritando os defensores do meio ambiente.

A autorização foi concedida nesta quarta-feira pela Autoridade de Transição do mar do Norte "depois de aceitar a declaração ambiental do projeto e tendo em conta as considerações relacionadas ao objetivo de neutralidade de carbono", segundo a reguladora em nota.

Uma semana depois de anunciar o adiamento de várias medidas emblemáticas da política ambiental do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak "demonstrou mais um vez beneficiar as companhias petroleiras em detrimento da população", destacou a ONG Greenpeace em nota.